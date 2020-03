“Ik verdenk andere ploegen ervan dat ze een dubbele agenda hebben en wel postieve corona-gevallen in hun ploeg hebben.” Dat heeft Patrick Lefevere, ploegmanager van Deceuninck Quick-Step, maandagavond in De Afspraak gezegd.

LEES OOK. Nu ook koers achter gesloten deuren

Deceuninck Quick-Step is momenteel - in tegenstelling tot enkele andere wielerteams - actief in Parijs-Nice. Teammanager Patrick Lefevere begrijpt de paniek ...