Na 17 jaar heeft Michel Fourniret de verdwijning en de moord op de Franse Estelle Mouzin (9) bekend. Nadat zijn ex hem aan de galg had gepraat, want zelf liet hij jarenlang de waarheid in het midden. Estelles familie hoopt nu dat het “monster van de Ardennen” alsnog zal aanwijzen waar hij het lichaam van het meisje heeft gedumpt.