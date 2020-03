De helft van de achttien leden van de wetenschappelijke raad van Kazerne Dossin - Museum, Memoriaal en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten, neemt ontslag. Dat laten ze maandag weten nadat ze hebben samengezeten met de Raad van Bestuur van Kazerne Dossin.

Het ontslag volgt op het ontslag van algemeen directeur Christophe Busch in november en de weigering om een prijsuitreiking van Pax Cristi te laten doorgaan in Kazerne Dossin in december.

“Wij kunnen, ...