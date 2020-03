Ook in Milaan zijn gevangenen in opstand gekomen tegen de, volgens hen, ontoereikende maatregelen tegen het coronavirus. In de San Vittore-gevangenis kropen gedetineerden zelfs op het dak uit onvrede. Bij een gevangenisopstand in Modena vielen afgelopen weekend eerder zeker zes doden. Ook gedetineerden in Napels, Frosinone en Alexandrië verzetten zich tegen de maatregelen.