Pech voor Van Tichelt en Nikiforov: opnieuw toptoernooi afgelast, weg naar Tokio wordt opnieuw moeilijker

Enkele uren nadat de Belgische toppers Dirk Van Tichelt (-73 kg) en Toma Nikiforov (-100 kg) nog hadden aangegeven naar Rusland te trekken om deel te nemen aan de Grand Slam judo van Jekaterinenburg heeft de Internationale Judofederatie (IJF) bekendgemaakt dat het toernooi geannuleerd wordt omwille van de uitbraak van het coronavirus. Franse en Italiaanse judoka’s hadden eerder al laten weten niet te zullen afreizen.

Het is het tweede judotoernooi in een week tijd dat afgelast wordt door het coronavirus. Vorig weekend kon ook de Grand Prix in het Marokkaanse Rabat al niet doorgaan. Een flinke streep door de rekening van Dirk Van Tichelt (-73 kg) en Toma Nikiforov (-100 kg). Onze twee landgenoten moeten dringend zo veel mogelijk wedstrijden winnen om alsnog kans te maken op een ticket voor de Olympische Spelen.

Er zouden zeven Belgische judoka’s deelnemen in Jekaterinenburg. Vicewereldkampioen Matthias Casse (-81 kg) was niet voorzien.

