Brussel en Ankara onderzoeken uitbreiding migratieakkoord om onrusten aan Griekse grens te bedaren

De Europese Unie en Turkije houden vast aan het migratieakkoord dat ze in maart 2016 gesloten hebben. Dat bleek maandag na overleg tussen Europese Raadsvoorzitter Charles Michel, Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Ze gaan de uitvoering van het akkoord wel tegen het licht houden, om het in een later stadium te kunnen uitbreiden.