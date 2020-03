Italiaanse acteur brengt emotionele boodschap op Facebook met overleden zus in achtergrond: “Italië laat ons in de steek!”

De Italiaanse acteur Luca Franzese, u misschien bekend van zijn rolletje in de maffiareeks ‘Gomorra’, heeft in een opvallende video op Facebook het overlijden van zijn zus aangekondigd. De vrouw zou gestorven zijn aan het coronavirus, als eerste in de zuidelijke stad Napels. Volgens Franzese heeft de Italiaanse overheid grote fouten gemaakt, en schiet ze zwaar tekort in haar verplichtingen aan de bevolking.