Turkse president Erdogan spreekt aanhangers toe in Brussel, opstootje bij tegenbetoging

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is maandagavond in Brussel om er met functionarissen van de Europese Unie over de migratiecrisis aan de Grieks-Turkse grens te bespreken. Voor het overleg ging Erdogan langs op de Turkse ambassade in Brussel, waar hij zijn aanhangers ook toesprak. Bij een tegenbetoging aan het Schumanplein kwam het tot schermutseling tussen voor- en tegenstanders.