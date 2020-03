Giacomo Nizzolo wint spectaculaire waaierrit in Parijs-Nice, Quintana en Alaphilippe verliezen veel tijd

Coronavirus of niet, de tweede rit van Parijs-Nice werd maandag “achter gesloten deuren” toch gereden. En gewonnen door de Italiaan Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling Team). Die haalde het na een vlakke maar prachtige waaieretappe van 166,5 kilometer tussen Chevreuse en Châlette-sur-Loing in een sprint van Pascal Ackermann en Jasper Stuyven. De Duitser Maximilian Schachmann was bij de pinken en blijft leider. Quintana en Alaphilippe kenden pech en verloren bijna anderhalve minuut.