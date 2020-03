Gezinsbond Bocholt waait uit aan zee

Bocholt - Op het einde van de krokusvakantie trok de Gezinsbond van Bocholt weer met 49 leden naar St-Idesbald aan zee voor een weekendje 'Reigersnest'. Zo konden ze even letterlijk, maar ook figuurlijk uit te waaien.

De Gezinsbond-leden konden genieten van een ruim aanbod aan animatie. Zowel jong als oud kon zich hierin uitleven. De foto-wandelzoektocht was opgesplitst voor jeugd en volwassenen, maar er kon in gezinsverband gewandeld worden. En of dit een succes was!

De avonden werden dan weer opgevuld met een algemene kennis-quiz, een heuse Vlaamse kermis met niet-alledaagse opdrachten en de talentenjacht Bocholt Go Talent. De winnaars konden rekenen op verrassende prijzen. Er werd heel wat afgelachen.

De vrije momenten konden naar eigen goeddunken ingevuld worden met een wandeling aan het strand, de Reigersnest-indoorspeeltuin of leuke gezelschapsspelletjes. Iedereen was laaiend enthousiast. Er werden nieuwe vrienden gemaakt en bestaande vriendschapsbanden verstevigd. Zo werd het weekend weer een groot succes. Alle deelnemers kijken alweer uit naar een nieuwe editie volgend jaar.