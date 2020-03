Veel belangstelling voor infomarkt over valpreventie

Beringen-Mijn

Beringen - Het mijnstadion in Beringen vormde maandag 9 maart het toneel voor de KRAK-infomarkt. Deze infomarkt rond valpreventie werd georganiseerd door de stad Beringen in samenwerking met verschillende partners.

Schepen van Welzijn Hilal Yalçin was erg enthousiast over de infomarkt: “We mogen gerust trots zijn op wat hier vandaag verwezenlijkt is. Zo veel verschillende partners zijn samengekomen in het mijnstadion om 65-plussers te informeren over valpreventie. Een welgemeende dankjewel aan iedereen die heeft meegewerkt om deze interessante infomarkt mogelijk te maken.”

Op de infomarkt was er veel te ontdekken. Zo kon je deelnemen aan een belevingsparcours waar je geconfronteerd werd met de alledaagse valrisico’s. Daarnaast kreeg iedereen een mooie verzameling aan tips over hoe je je eigen huis val-veilig kan maken en was er de mogelijkheid om zelf vragen te stellen aan de aanwezige experten.

De bezoekers waren alvast onder de indruk en gingen goed geïnformeerd naar huis: “We hebben erg veel nieuwe informatie verkregen op deze infomarkt, en de kop koffie met cake achteraf smaakte natuurlijk ook” aldus een bezoeker van de infomarkt. Een andere bezoeker is ook erg tevreden over de organisatie van deze infomarkt: “Ik vind het goed dat deze infomarkt verschillende zorg-organisaties samenbrengt, zo kunnen we als bezoeker op korte tijd veel bijleren over mogelijke valrisico’s, en belangrijker nog, hoe we deze kunnen vermijden.” De infomarkt mocht een 130-tal bezoekers verwelkomen.

In samenwerking met dokter Corthouts, dokter Baligand, kinesist Braet, Apotheek Verbeeck, Optiek Gerard, Dienstencentrum De Klitsberg, Seniorenraad, Gezondheidsraad, CM, De Voorzorg, LMPlus, De Eerste Lijn, Logo Limburg, Buurtbar, Diabetes Liga, Vzw Zorggroep Zin, RIMO, Familiehulp en Het Blauwe Huis