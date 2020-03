UMB houdt gespreksavond over hedendaags confucianisme

Hasselt-Centrum

Hasselt - De Universiteit voor het Maatschappelijk Belang organiseert geregeld gespreksavonden in een aula van de universitaire campus Oude Gevangenis. Meestal handelen die over een sociaal of ecologisch onderwerp, maar geregeld ook over levensbeschouwelijke of filosofische thema's. Dat was op 3 maart het geval toen Carine Defoort kwam spreken over het confucianisme in het huidige China.

Carine Defoort is professor aan de Universiteit van Leuven en doceert daar klassiek Chinees, Chinese filosofie en Chinese religie. Zij legde uit hoe het confucianisme momenteel een heropbloei kent in de volksrepubliek. Een gevolg daarvan is dat een waaier aan verschillende groepen in de maatschappij de term opeisen om hun eigen waarden te promoten. Die waarden zijn erg uiteenlopend, en dus kan men moeilijk nog spreken van hét confucianisme, maar wel van verschillende stromingen, van conservatief tot revolutionair, van beleidsvriendelijk tot oproepend voor dapper verzet, van een sobere levensstijl tot "make China great again".



