“Begin met basics en durf combineren”: Zo shop en draag je de beste vintage

Tweedehandskleding wordt steeds populairder, maar ook in de wereld van de vintage is het ene stuk het andere niet. Zogenoemde ‘plukkers’ scheiden vodden van stukken met potentieel. Kristin Stoffels, medeoprichtster van de Antwerpse vintage boetiek Le Freddie, zegt hoe het selectieproces in zijn werk gaat en deelt tips om zelf te shoppen voor een duurzamere garderobe.