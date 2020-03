Onversaagde Giel Snellings haalt een zilveren beker op de Zipangu Pro

Hoeselt - Op zondag 1 maart werd in de sporthal Het Dommelhof van Pelt het Karate Zipangu Pro event voor de 17de keer georganiseerd.

In dit kwalitatief hoogstaand tornooi staat gezelligheid, sportiviteit en onderlinge verbondenheid tussen de kampers en de liefde voor de sport centraal. Vermits de vraag voor inschrijving te groot was, werden enkel karateclubs met uitnodiging toegelaten. Werner Simenon, hoofdsensei van karateclub Shingitai Hoeselt trok met zijn wedstrijdpoule naar Pelt om deel te nemen aan het kumitegedeelte van dit tornooi. Het katagedeelte werd uitsluitend gereserveerd voor leden van Goju Ryu.

Fleur Voes, Giel Snellings, Frans Voes, Dimitri Croughs, Ine Beunckens en Wout Claesen kampten mee tijdens de kumitewedstrijd die gestreden werd volgens het Shobu systeem. Er volgden pittige gevechten in grote poules. Dimitri Croughs, Ine Beunckens en Wout Claesen kampten zich een bronzen medaille. Giel liet zich in de finale even overdonderen, maar de wittekop mocht door de voorgaande schrandere kampen de zilveren beker mee naar huis nemen.