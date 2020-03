Eerste klimaatbomen van 2020 geplant!

Paal

Beringen - Op 9 maart hielpen burgemeester Thomas Vints, schepen van groen Jean Vanhees en schepen van milieu Tijs Lemmens een handje mee met de aanplanting van een 80-tal nieuwe bomen in de Veldstraat en Heideveldstraat.

Limburg.net en het Centrum Duurzaam Groen schonken 50 van deze 80 bomen aan de stad Beringen. Deze schenking gebeurt jaarlijks in het kader van hun actie ‘klimaatbomen’ om de Limburgse gemeenten een duwtje in de rug te geven bij het terugdringen van de klimaatverandering.

Schepen Jean Vanhees vertelt over de aanplanting: “We planten in de Veldstraat en Heideveldstraat twee boomtypes: de zuil-eik en zuil-esdoorn. Zuilvormige bomen hebben als kenmerk dat hun kroon smal blijft en pas na 20 jaar een maximale diameter van 3 meter bereikt. Zo wordt de mogelijke hinder voor straatverlichting en zonnepanelen, tot het minimum beperkt. Daarnaast hielden we bij de plaatsing van de bomen ook rekening met verschillende facetten zoals in- en uitritten, verhardingen enzomeer. Om wortelopdruk van verhardingen te vermijden sturen we via wortelgeleiding de boomwortels tot een diepte van ± 60 centimeter. Met deze aanplanting willen we er namelijk voor zorgen dat elke bewoner volop kan genieten van een mooie klimaatboom voor zijn of haar deur.”

Rondom de boom voorzien we ook beplanting. Hier koos de groendienst van de stad voor vaste planten die jaarlijks terugkeren en in de zomer bloeien. “Deze bloemen lokken bijen en andere insecten, dit is trouwens ook geldig voor de esdoorns die drachtbomen zijn voor bijen. De totale aanplanting heeft dus ook een positieve invloed op de biodiversiteit”, weet schepen van milieu Tijs Lemmens.

Het gaat hier niet om de eerste klimaatbomen van Limburg.net en het Centrum Duurzaam Groen die aangeplant worden in Beringen. Eerder ontving de stad Beringen reeds 50 klimaatbomen die in de Ericastraat een plekje kregen. Burgemeester Thomas Vints beaamt dit: “Na de eerste reeks klimaatbomen in de Ericastraat volgt nu de tweede reeks in de Veldstraat en Heideveldstraat, maar hier blijft het niet bij. In de Kanaalstraat volgt ook nog een aanplanting van een 40-tal bomen. Tijdens deze legislatuur gaan we voor het aanplanten van 1.200 bomen in het totaal.”