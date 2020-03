Trucje van mama om kinderen groenten te doen eten kan op heel wat applaus rekenen

Heb je kinderen die geen hap broccoli door hun keel krijgen of in de winkel altijd zeuren om een - vaak duurder - product met daarop een tekenfilmfiguurtje? Daar heeft de Amerikaanse mama Jane Stine iets bijzonder pienter op gevonden. Het enige wapen waarmee ze de strijd aangaat is een vel stickers.

De Amerikaanse Jane Stine wordt net zoals heel veel mama’s en papa’s wereldwijd geconfronteerd met zeurende kinderen. De vrouw bedacht echter een slimme hack zodat ze meteen een oplossing in handen had voor twee problemen waar ze regelmatig mee af te rekenen krijgt: kinderen die iets niet willen eten en kinderen die in de supermarkt zeuren om pakweg yoghurt van Paw Patrol of koekjes van Frozen.

Het enige dat ze daarvoor nodig heeft is een vel stickers met daarop die tekenfilmfiguurtjes. Zo deelde ze op Facebook een foto van een pompoen met daarop een sticker van Winnie The Pooh en een woordje uitleg.

“Ik stel mijn beste hack voor ouders aan jullie voor. Neem je eigen stickers mee naar de supermarkt en begin te plakken. Vandaag eten we pompoen van het merk van Winnie The Pooh. Dat past perfect bij de broccoli van Toy Story”, klinkt het. In geen tijd werd haar bericht meer dan 100.000 keer gedeeld.