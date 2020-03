Het aantal geregistreerde beschadigingen aan flitspalen is de afgelopen jaren in Vlaanderen gestegen van 39 in 2016 tot 68 in 2019. In Limburg werden vorig jaar 15 flitspalen vernield.

In 2019 raakte de flitspaal in 61 van de 68 gevallen als gevolg van de beschadiging buiten werking. In 22 gevallen was herstel niet meer mogelijk en diende hij vervangen te worden. In 2018 was dat het ...