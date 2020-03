FIFA stelt wedstrijden in Aziatische WK-kwalificatiezone uit: wat met stage van de Rode Duivels in Qatar?

Er zullen deze maand en begin juni geen wedstrijden in de Aziatische kwalificatiezone voor het WK 2022 worden afgewerkt. Vanwege het coronavirus worden alle duels afgelast. Dat maakte de Wereldvoetbalbond FIFA maadag bekend na overleg met de Aziatische voetbalconfederatie AFC en de betrokken landen.

De FIFA laat nog een opening om de matchen in maart (23-31/3) en juni (1-9/6) toch te laten doorgaan, maar alleen als beide landen uitdrukkelijk akkoord gaan om toch te spelen en zowel de FIFA als de AFC oordelen dat er geen veiligheidsrisico’s voor de spelers en staf bestaan.

Of deze beslissing ook gevolgen heeft voor de Rode Duivels, is nog afwachten. Eind maart staat voor de nummer 1 op de FIFA-ranking een stage in Qatar op het programma. In principe oefenen De Bruyne en co er tegen Portugal en Zwitserland.

Volgens KBVB-woordvoerder Stefan Van Loock is het nog te vroeg om daarover duidelijkheid te scheppen. “Mogelijk weten we meer in de loop van de dag”, zegt hij aan Belga.