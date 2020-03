Uittips in het spoor van Jan van Eyck

Met de veelbesproken tentoonstelling Een optische revolutie in het MSK is het Van Eyckjaar in Gent op gang getrokken. Terwijl in dit kader de meest diverse initiatieven worden aangekondigd, pakt Toerisme Oost-Vlaanderen nu uit met een interessante vouwkaart waarop twee fietstrajecten en een wandelroute staan. Zo kunnen we een tochtje maken in het spoor van Jan van Eyck.