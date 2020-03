Stella McCartney heeft moeilijke tijden achter de rug

Stella McCartney heeft bekendgemaakt dat haar modehuis diep in de rode cijfers is gegaan in 2018. Het maakte zo’n twaalf miljoen euro verlies, maar volgens de Britse ontwerpster ging het om een overgangsjaar.

Terwijl Stella McCartney in 2017 nog zo’n tien miljoen euro winst maakte, gleed het bedrijf in 2018 - het jaar waar de meest recente cijfers van beschikbaar zijn - af naar een verlies van twaalf miljoen euro. Ondanks dat enorme verlies keerde de ontwerpster, die haar gelijknamige label in 2001 oprichtte, zichzelf en de andere aandeelhouders wel telkens een bedrag van omgerekend 755.000 euro uit.

Dat 2018 zo’n moeilijk jaar was voor het label ligt voor een groot deel aan het feit dat de ontwerpster al haar aandelen terugkocht van luxegroep Kering en de daarmee gepaard gaande kosten. Om die transitie door te maken, moest McCartney bijvoorbeeld extra personeel aanwerven en moest de administratie, die anders door Kering werd gedaan, overgenomen worden.

Dat grote verlies valt dus te verklaren door “een aanzienlijke stijging van de administratieve kosten”, staat in het financieel rapport te lezen. Maar 2018 was volgens de ontwerpster enkel een overgangsjaar. Ondertussen ging ze in zee met luxegroep LVMH, de grote concurrent van Kering. Verwacht wordt dan ook dat ze voor 2019 heel wat betere cijfers zal kunnen voorleggen.