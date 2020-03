Houthalen-Helchteren -

In de Edelweisstraat in Houthalen-Oost is maandagvoormiddag een wagen in de gracht beland. De bestuurder kwam er met wat kleerscheuren en de schrik vanaf. Waarom hij de controle over het stuur verloor is niet duidelijk. Het zou kunnen dat de buitenlandse bestuurder niet vertrouwd is met de zig-zag-structuur van de weg.