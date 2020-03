Status quo voor David Goffin en Elise Mertens op wereldranglijsten, nog geen ranking voor Kim Clijsters

Er zijn maandag nauwelijks verschuivingen op de nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. Vanwege de Davis Cup stonden er afgelopen week geen ATP-toernooien op de kalender.

België was aan de slag in Hongarije maar kon er zich niet kwalificeren voor de finaleweek in Madrid. De ploeg van Johan Van Herck moest het dan ook stellen zonder David Goffin. Die behoudt zijn tiende plaats.

Kimmer Coppejans blijft 154e en Ruben Bemelmans stijgt acht plaatsen naar nummer 214.

Helemaal bovenaan staat Novak Djokovic nog steeds op de eerste plaats voor de Spanjaard Rafael Nadal en de Oostenrijker Dominic Thiem. Die laatste zou normaal deze week zijn titel verdedigen in Indian Wells maar dat toptoernooi in Californië werd afgelast vanwege het coronavirus.

Foto: BELGA

Mertens blijft 23e, Van Uytvanck klimt

Elise Mertens behoudt maandag de 23e plaats op de wereldranglijst. Alison Van Uytvanck stijgt na haar halve finale in Lyon vijf posities en belandt op nummer 57.

Kirsten Flipkens, de derde Belgische in de top honderd, zakt twee treden en is 77e. Lager op de ranking volgen Greet Minnen (104e, -1), Ysaline Bonaventure (122e) en Yanina Wickmayer (145e, +8).

Kim Clijsters heeft nog geen klassement. De voormalige nummer 1 speelde in Monterrey haar tweede toernooi sinds haar comeback en ging er in de eerste ronde uit tegen de Britse Johanna Konta. Eerder overkwam haar hetzelfde in Dubai tegen de Spaanse Garbine Muguruza.

Clijsters zou, net als de meeste andere toppers, komende week deelnemen aan het toernooi van Indian Wells maar dat werd afgelast vanwege het coronavirus.

De Australische Ashleigh Barty blijft de ranglijst aanvoeren voor de Roemeense Simona Halep en Tsjechische Karolina Pliskova. De Amerikaanse Sofia Kenin (4e, +1) en de Oekraïense Elina Svitolina (5e, +2) maken de top vijf vol. Kenin won de titel in Lyon, Svitolina was de beste in Monterrey.