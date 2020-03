Schorsing van vicewereldkampioen verspringen geannuleerd: geen doping, wel besmet vlees

Het Internationaal Sporttribunaal TAS in Lausanne heeft de dopingschorsing van de Amerikaanse verspringer Jarrion Lawson geannuleerd. Volgens het disciplinair orgaan werd hij het slachtoffer van besmet voedsel.

Lawson testte in juni 2018 bij een controle buiten competitie positief op het gebruik van de anabole steroïde trenbolon. Hij kreeg daarvoor een schorsing van vier jaar.

Maar de Amerikaan ging in beroep en verscheen eind 2019 voor het TAS. Dat sprak hem maandag vrij. Volgens het TAS is het aannemelijk dat Lawson de dag voor zijn positieve controle in een restaurant een besmet stuk vlees heeft gegeten. Daarom kan hem geen fout worden aangewreven en wordt zijn dopingschorsing geannuleerd.

Lawson, 25, veroverde op het WK van 2017 in Londen zilver in het verspringen. Een jaar eerder werd hij vierde op de Spelen in Rio. De Amerikaan komt ook uit op de 100 en 200 meter.