Ashley Graham deelt pakkende foto van tijdens haar bevalling

Ashley Graham heeft op Instagram een foto gedeeld van tijdens haar bevalling. Het gaat om een bijzonder krachtig beeld en dat naar aanleiding van Wereldvrouwendag.

Ashley Graham beviel in januari van zoontje Isaac. Naar aanleiding van Wereldvrouwendag deelde het 32-jarig topmodel op Instagram een foto van zichzelf terwijl ze aan het bevallen is. Het is een krachtig beeld waarop ze de mond opent en het uitschreeuwt en tegelijk al haar kracht aanspreekt om de bevalling tot een goed einde te brengen.

“Dit gezicht toont mijn diepste kracht”, schrijft ze. “De grootste pijn die ik ooit heb gekend en het grootste wat ik ooit heb bereikt. Het is belangrijk om tijdens Wereldvrouwendag te begrijpen dat welke pijn we ook meemaken als vrouw we ook sterk en krachtig zijn en in staat zijn om grootsheid te bereiken. Laten we vandaag allemaal onze eigen kracht en die van anderen vieren.”

Er kwamen dan ook heel wat lovende reacties op de bijzondere foto. Onder anderen comedian Amy Schumer reageerde: “Deze foto bracht me aan het huilen.” Actrice Katherine Langford schreef dan weer dat Ashley “een fantastische vrouw” is.