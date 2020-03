Vormen Kylie Jenner en Travis Scott opnieuw een koppel?

Kylie Jenner en Travis Scott zouden na een breuk van ruim vier maanden weer bij elkaar zijn. Volgens een bron die Entertainment Tonight kon spreken, hebben de realityster en de rapper al een maand geleden de draad weer opgepikt.

Kylie Jenner en Travis Scott zetten in oktober een punt achter hun relatie. De twee waren sinds het voorjaar van 2017 een stelletje en hebben samen een dochtertje, Stormi (2). In december bleek al dat de twee nog steeds goed met elkaar door een deur kunnen. Zo brachten ze samen de kerstdagen door.

“Ze hebben altijd veel liefde en respect voor elkaar gehad”, zegt de insider. “Maar er was een pauze nodig omdat ze allebei veel aan hun hoofd hadden. Daardoor konden ze zich niet volledig concentreren op wat nodig was om de relatie te laten werken. Kylie maakte naam in de make-upwereld en was druk bezig miljardair te worden. Travis was op tournee en werkte aan nieuwe muziek.”

Fans van Kylie wisten eind vorige maand al te melden dat de onderneemster weer terug is bij Travis. Aanleiding was een serie foto’s die de realityster in haar Instagram-stories plaatste. “It’s a mood”, schreef ze bij enkele oude beelden van haar en Travis uit 2017. Dat was destijds de eerste keer dat de twee in het openbaar gefotografeerd werden.