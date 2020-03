De wapenverkoop naar het Midden-Oosten is de afgelopen vijf jaar enorm gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Zweedse onderzoeksinstituut Sipri (Stockholm International Peace Research Institute). De markt werd de voorbije jaren gedomineerd door de Verenigde Staten.

In de periode 2015-2019 steeg de wapenverkoop wereldwijd met 5,5 procent tegenover de periode 2010-2014. “In het algemeen is de wapenverkoop toegenomen. Bij de wapenimporterende landen is de vraag groot ...