Coalitie van Europese landen wil tot 1.500 minderjarige vluchtelingen opvangen

Een aantal landen van de Europese Unie is van plan om “vrijwillig” maximaal 1.500 minderjarige vluchtelingen op te vangen die momenteel op de Griekse eilanden gestrand zijn. Dat maakt de Duitse regering in de nacht van zondag op maandag bekend. Het gaat om kinderen die zonder ouders of verzorger in Griekse vluchtelingenkamp zitten.