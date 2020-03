Deceuninck – Quick-Step overkwam in de openingsrit van Parijs-Nice een niet alledaags ongeval. In volle koers werd de eerste ploegauto van ‘The Wolfpack’ geramd door... een overstekend hert.

“Het gebeurde allemaal razendsnel”, vertelde ploegleider Rik Van Slycke. “We waren ongeveer zestig kilometer ver en reden in de colonne volgauto’s. Plots was het zoals in een film. Van rechts kwam een ...