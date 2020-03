Duizenden studentenkamers in Vlaanderen zijn met sluiting bedreigd. “De nieuwe woningkwaliteitsnormering die op 1 januari 2021 ingaat, is voor koten veel te streng”, zegt Vlaams Parlementslid Vera Jans (CD&V).

Binnenkort start de zoektocht naar een studentenkamer voor het volgende academiejaar. Jongeren die na de zomer in Hasselt of Leuven, Antwerpen of Gent gaan verder studeren, zijn er maar best vlug bij ...