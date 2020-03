Hasselt - Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Dit jaar staat de dag ondermeer in het teken van het streven naar gendergelijkheid op de werkvloer.

En ook wat betreft het zelfstandig ondernemen is er nog werk aan de winkel. Want slechts 1 op de drie zelfstandigen zijn vrouwen. En een ervan is Kobra Hassani uit Afghanistan. Een vluchtelinge die dik vier jaar na haar komst in België, nu een succesvol naaiatelier runt in het centrum van Hasselt.