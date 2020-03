Nieuw overstromingsgebied moet centrum van Alken beschermen tegen wateroverlast

Alken - Ondanks de hoge waterstanden is er geen overstromingsgevaar. De situatie is onder controle. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Haar diensten verwachten dat het waterpeil de komende dagen zal zakken, omdat het minder gaat regenen.

Vooral in het Demerbekken en de buurt van het Schulensmeer staat het water hoog. Ook de Limburgse spaarbekkens hebben hun werk gedaan. In Alken is vanmiddag een groot wachtbekken in gebruik genomen. Dat moet overstromingen zoals in 2016 in Alken-centrum voorkomen.