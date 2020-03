Mousa Dembélé kondigt officieel afscheid als Rode Duivel aan

Mousa Dembélé (32) heeft zijn afscheid als Rode Duivel officieel aangekondigd. Dat deed hij in een interview met Gilles De Bilde bij VTM. Dembélé voetbalde 14 jaar voor de nationale ploeg en wil zich naar eigen zeggen op zichzelf focussen sinds hij in China voetbalt. “Ik wil gewoon fit geraken, plezier hebben en bij Guangzhou mijn best doen”, luidt het.

Dembélé maakt in 2006 op 18-jarige leeftijd zijn debuut bij de Rode Duivels in een wedstrijd tegen Slowakije. Hij maakte deel uit van de selecties op het WK 2014 in Brazilië, Euro 2016 in Frankrijk en ...