6.300 deelnemers aan Brusselse mars voor vrouwendag: “Neen aan seksisme”

Goed 6.300 mensen trotseren zondagnamiddag de regen voor een mars voor internationale vrouwendag. Dat blijkt uit de officiële telling van de Brusselse politie. De mars ging om 14 uur van start aan Brussel-Centraal, en vooraf waren er al toespraken, getuigenissen en een flashmob. De stoet trok naar het Justitiepaleis en kwam daarna terug naar Brussel-Centraal. “Solidariteit met de vrouwen wereldwijd”, was te horen in de mars, maar ook “neen aan seksisme”. De optocht is een initiatief van Wereldvrouwenmars. Vertegenwoordigers van politieke partijen en vakbonden liepen mee in de stoet.