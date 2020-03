AC Milan verliest in leeg San Siro van degradatiekandidaat, ondanks goal Zlatan Ibrahimovic

AC Milan blijft wisselvallig presteren in de Serie A. De Rossoneri hadden naast Napoli op de zesde plek kunnen komen, maar verloren in eigen huis van Genoa. Een levensbelangrijke zege voor de bezoekers, die daarmee voorlopig uit de degradatiezone klimmen. De wedstrijd werd overigens in een akelig leeg San Siro gespeeld: door de uitbraak van het coronavirus mochten geen toeschouwers de wedstrijd bijwonen. Alexis Saelemaekers bleef op de bank bij Milan.