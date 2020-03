"F1-teams moeten de FIA voor de rechter slepen"

Charles Leclerc in de Ferrari F1-bolide van 2019 Foto: Ferrari

Volgens voormalig F1-baas Bernie Ecclestone is de minnelijke schikking die de FIA met Ferrari getroffen heeft niet meer of niet minder dan een schuldbekentenis en dat het nu te laat is om die scheve situatie nog recht te zetten.

Zeven teams hebben geprotesteerd tegen de minnelijke schikking die de FIA met Ferrari is overeengekomen over een onderzoek dat liep naar de power unit van de Scuderia in 2019. Voormalig F1-paus Bernie Ecclestone vindt dat de teams nu een rechtszaak tegen de FIA moeten aanspannen.

"De teams moeten de FIA aanklagen," vertelde Ecclestone aan ‘F1 Insider’.

"Het gaat om miljoenen dollars waar ze volgens mij recht op hebben. Als Ferrari zo onschuldig was, waarom maakten ze de schikking met Jean Todt dan niet openbaar? Voor mij lijkt dat op een bekentenis."

Het feit dat huidig FIA-voorzitter Jean Todt jarenlang in dienst was Ferrari, waar hij met Michael Schumacher zijn grootste successen vierde, is de andere teams natuurlijk ook niet ontgaan.

“Vroeger waren er ook altijd brandjes die ik als brandweerman moest blussen maar ik slaagde er altijd in de gulden middenweg te vinden tussen de F1, de FIA en de teams. Daar is het nu echter te laat voor,” besluit Ecclestone.

