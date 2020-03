Tiener flirt met Meghan Markle, en schrijft prompt brief naar prins Harry

Het was een aangename verrassing voor de leerlingen van Dagenham’s Robert Clack School of Science in East Londen. Daar bracht Meghan Markle vrijdag een verrassingsbezoek. Haar komst was voor een tiener uit het publiek de ideale gelegenheid om haar een leuk complimentje te geven. “Ze is echt heel knap, niet?”, waarna de zaal dolenthousiast reageerde. Ook Meghan zelf kon hartelijk lachen om de flirterige opmerking van de jongeman.