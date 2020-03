Herk-de-Stad -

In het Schulensbroek in Herk-de-Stad wordt er steeds meer water van de Demer opgevangen. Dat gebeurt in het binnenbekken van 150 ha, waartoe het Schulensmeer met zijn 95 ha behoort, en ook in het omringende gebied van 190 ha. Samen hebben ze een capaciteit van 11 miljard liter.