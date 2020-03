Jeffrey Herlings triomfeert in eigen land en wint tweede WK-manche van het seizoen

Jeffrey Herlings (KTM) heeft zondag voor eigen publiek de Grote Prijs MXGP van Nederland, de tweede WK-manche van het seizoen, op zijn naam geschreven. Op het circuit van Valkenswaard ging hij de Sloveense wereldkampioen Tim Gajser (Honda) en de Litouwer Arminas Jasikonis (Husqvarna) vooraf.

Na een tweede plaats in de eerste reeks, achter Gajser, eindigde Herlings in de tweede reeks op de eerste plaats. Het is al de 88e GP-zege in de carrière van de Nederlander, hij mocht al negen keer juichen in de GP van Nederland.

Jeremy Van Horebeek (Honda) was de eerste Belg op de vijfde plaats. Clément Desalle (Kawasaki) is één plaats lager terug te vinden. Brent Van Doninck (Husqvarna) werd 22e, Kevin Strijbos (Suzuki) 31e.

In de WK-stand blijft de 25-jarige Herlings, die ook de eerste GP van het seizoen in Engeland won, leider met 94 punten. Eerste achtervolger Gajser heeft er 85. De Italiaan Antonio Cairoli (KTM), vierde in Valkenswaard, is derde met 68 punten. Desalle staat op de vierde plaats met 60 punten. Jeremy Van Horebeek (39 ptn) is tiende.

In de MX2-categorie werd Jago Geerts (Yamaha) derde. Na zijn zege in de eerste reeks eindigde hij na een val op de zevende plaats in de tweede reeks. Geerts, die de eerste GP van het seizoen won, is nu tweede in de WK-stand met 82 punten. De Fransman Tom Vialle (KTM), de beste in de GP van Nederland, telt vijf punten meer. Nathan Renkens (KTM) werd 20e, Cyril Genot (Yamaha) 24e.

De volgende GP is die van Argentinië, op 22 maart in Neuquen.