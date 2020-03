Bree - Zaterdagnacht is een auto getakeld op de Meeuwerkiezel in Bree. De auto was niet gekeurd, niet geldig verzekerd en niet ingeschreven. Vrijdagavond was op de Oudsbergerweg in Gruitrode ook een auto getakeld. De bestuurder beging een verkeerd inhaalmanoeuvre en kon geen inschrijvings- en verzekeringsbewijs voorleggen.