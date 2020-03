Op het jaarlijkse boksgala van Trudo Boks Club in Sint-Truiden is Jill Serron er niet in geslaagd de Beneluxtitel te veroveren in de categorie superbantam. De Spaanse Enerolisa De Leon won op punten tegen de 26-jarige Gingelomse. De ervaring van de twaalf jaar oudere Spaanse maakte uiteindelijk het verschil in de bitsige strijd over tien ronden.