Oplichter betrapt wanneer hij peperdure mondmaskers verkoopt: “Je hebt ze gratis gekregen”

Een man heeft in Thailand een oplichter betrapt die peperdure mondmaskers aanbood. Hij verkocht tien papieren mondmaskers aan 350 baht, omgerekend een tiental euro. Veel te duur, aangezien de mondmaskers amper enkele honderden meters verderop gratis werden uitgedeeld om de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan, aldus de maker van de video.

Het tafereel vond plaats in de Thaise hoofdstad Bangkok. “Hoeveel kosten ze?”, vroeg de man aan de verkoper terwijl hij hem filmde. “350 baht”, klonk het antwoord. Hij wist meteen wat er gaande was. “Je bent mensen aan het oplichten. Je hebt ze gratis gekregen van het ziekenhuis.” De verkoper probeerde zich nog te verdedigen door te stellen dat ze van goede kwaliteit waren, maar daar had de man geen oren naar.

Volgens de maker van de video kwam de baas van de winkel nadien ter plaatse en eiste hij dat de man moest vertrekken. De Chinese toerist die ondertussen bij de verkoper stond, kocht uiteindelijk een exemplaar. “Het coronavirus heeft al genoeg problemen veroorzaakt, ook zonder oplichters die geld proberen af te troggelen”, vertelde hij. “Spijtig genoeg wist de toerist in kwestie niet beter.” De regering heeft door de stijgende verkoopprijzen intussen besloten om een maximumprijs van 2.5 baht op te leggen voor de mondmaskers. Mensen die zich niet aan de regels houden, riskeren een gevangenisstraf of een boete van 100.000 baht.