Reactie van Céline Dion gaat viraal nadat moedige fan lied voor haar zingt: “Je hebt talent”

De 22-jarige Frieda Solomon heeft haar grote idool Céline Dion een prachtig eerbetoon geschonken. Ze zong het nummer ‘I Surrender’ voor de wereldster toen ze haar eerder deze week spotte in New York. Céline oogde aanvankelijk niet bepaald onder de indruk, maar haar reactie nadien nam alle twijfels weg. “Je hebt talent”, zei ze, net nadat ze een vuistje gaf aan de moedige jongedame.

Van kinds af is Frieda een grote fan van de 51-jarige zangeres. “Ik beluister en zing haar liedjes al van toen ik klein was”, vertelde ze aan lokale media. Dat ze Dion kon bekoren met haar zangkunsten, was voor de jongedame dan ook een onvergetelijk moment. De artieste hield haar chauffeur zelfs even tegen toen die op het punt stond om weg te rijden. “Ze is ongelofelijk. Ik was erg zenuwachtig, maar dit is een droom die is uitgekomen.”

De videobeelden van het moment gingen in geen tijd viraal op sociale media. Daar wordt intussen de draak gestoken met de reactie van Dion. Haar ‘strenge’ gezichtsuitdrukking tijdens het gezang bracht immers vele kijkers aan het lachen.