“Het is 2020, mannen”: presentator Thomas Vanderveken klaagt rompslomp voor kersverse ouders aan

In februari mochten presentator Thomas Vanderveken en Véronique Leysen hun tweede zoontje verwelkomen. Ze zaten op hun roze wolk, tot ze een berg papierwerk moesten doorworstelen. “Het is 2020, dat moet eenvoudiger”, zegt Vanderveken op Twitter. We werken eraan, zegt minister van Administratieve Vereenvoudiging Philippe De Backer (Open VLD).