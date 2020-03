De Grote Prijs motorcross van Trentino, die begin april op de kalender stond, wordt vanwege het coronavirus uitgesteld. Dat meldt de organisatie zondag.

De GP van Trentino in Italië was de vierde manche in het WK en stond op 5 april op de kalender. Als nieuwe datum wordt 19 juli naar voor geschoven. Het WK motorcross begon vorig weekend in het Engelse Matterley Basin. Vandaag wordt in het Nederlandse Valkenswaard gereden. (belga)