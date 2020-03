Staartploeg Cleveland verrast Denver opnieuw in NBA

Voor de tweede keer dit seizoen hebben de Denver Nuggets zich in de NBA laten verrassen door Cleveland. De Cavaliers zijn de zwakste ploeg uit de Eastern Conference maar wonnen zaterdagavond wel met 104-102 van de nummer drie uit de Western Conference. Ze herhaalden daarmee hun stuntzege uit januari, toen de ‘Cavs’ met 103-111 zegevierden in Denver.

Kevin Love werd met 27 punten topschutter van de partij. Will Barton maakte er 22 voor Denver.

Ondanks het verlies blijven de Nuggets derde in hun conference, achter de twee ploegen uit Los Angeles, de Lakers en de Clippers. Nummer vier Utah behaalde onder impuls van Bojan Bogdanovic (32 ptn) een 105-111 zege in Detroit. Houston, vijfde in de stand, ging ondanks een sterke James Harden (30 ptn, 14 ass) met 108-99 onderuit in Charlotte.

Golden State, de rode lantaarn uit de Western Conference, boekte een fraaie 118-114 zege tegen Philadelphia, de nummer zes uit het Oosten. De Warriors konden nochtans geen beroep doen op sterspeler Stephen Curry. Die was out met griepverschijnselen maar het zou zeker niet om het coronavirus gaan. “Zijn jongste zoon was de voorbije dagen ziek en hij heeft het waarschijnlijk van hem gekregen”, aldus coach Steve Kerr. “Onze artsen onderzochten hem en het gaat om een gewone griep.” (belga)