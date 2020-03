Maggie De Block (Open VLD) heeft oplossing voor tekort aan mondmaskers in ons land

In België werden zaterdag 60 nieuwe besmettingen met het coronavirus bekendgemaakt. Dat zet de teller voor ons land op 169. De cijfers stijgen dus, maar intussen heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) toch al één zorg minder: het tekort aan mondmaskers in ons land is bijna opgelost. Er is een producent gevonden en “de offerte ligt klaar om goedgekeurd te worden”. Al wil dat niet zeggen dat we nu massaal met mondmaskers moeten rondlopen.