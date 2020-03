KV Mechelen blijft steken op gelijkspel tegen slap Eupen en moet op leven en dood spelen in Genk

Het wordt alles of niks in de Luminus Arena. KV Mechelen liet het vanavond zelf na om Eupen af te maken en deed zichzelf zwaar tekort met een 1-1-gelijkspel, terwijl concurrenten Genk en Anderlecht hun wedstrijd wél konden winnen. Dat belooft nog een uitzonderlijk zenuwachtig weekje te worden Achter De Kazerne.

Play-off 1, dat is waar iedereen in Mechelen nog over sprak, en zaterdagavond kon het al een zekerheid zijn. De boodschap was duidelijk: zelf winnen tegen Eupen en tegelijkertijd hopen op puntenverlies ...