Club Brugge wint, maar Cercle feest

Moeten we nog beginnen aan Play-off 1? Club Brugge nam dankzij Hans Vanaken en Krépin Diatta de maat van Cercle Brugge (2-1) en klokt met één wedstrijd te gaan af op zeventig punten – een record sinds de invoering van de play-offs. Door de nederlaag van Gent bedraagt de voorsprong van Club nu vijftien punten. Cercle Brugge is mathematisch gered door de nederlaag van Waasland-Beveren in Moeskroen.