Greenyard Maaseik heeft zich geen tweede keer laten verrassen door Decospan Menen. Integendeel. De Maaslanders staken er in de derde en beslissende confrontatie met kop en schouders bovenuit. Kwalificatie voor de Champions Final Four is een feit.

Maaseik was op haar hoede voor Menen en startte meteen scherp. Al snel had het 7-4 beet door enkele bezoekende foutjes. Semeniuk en Teppan scoorden vlot. De Vries hield Menen nog iet of wat in het spoor ...