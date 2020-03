De elektrische auto evolueert in een razendsnel tempo. Hoe snel, wordt gedemonstreerd door de vernieuwde Renault Zoé.

Er is geen auto die zo goed laat zien hoe snel de elektrische auto evolueert dan de Renault Zoé. Toen de Zoé in 2013 op de markt kwam, had zijn batterij van 24 kWh genoeg energie voor ongeveer 150 kilometer ...